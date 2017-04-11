Ring Yolu'na Büyükşehir'den Sihirli Dokunuş

Ring yolunda kilit parke döşemesi gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi ardından mevcut yolda aydınlatma çalışmasını da tamamladı. Modern görünümü ile vatandaşların büyük beğenisi toplayan çalışmalar peyzaj uygulamasıyla taçlandırılacak.

Kente değer katan dev yatırımları ve hizmetleri bir bir hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar'da ring yoluna yeni bir görünüm kazandırdı. Mevcut yolda ilk olarak kilit parke döşeme çalışması başlatan Büyükşehir Belediyesi ardından aydınlatma çalışması gerçekleştirdi. Orta refüjlere yerleştirilen aydınlatmaların yanı sıra ring yolu kaldırımlara yerleştirilen LED aydınlatmalı dekoratif ışıklar ile de süslendi.

Peyzaj Uygulaması Yapılacak

Yürütülen çalışmaları inceleyen Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri," Büyükşehir Belediyesi ile bölge sakinlerimiz yıllardır beklediği hizmete kavuştu. İlk olarak mevcut yolda yaklaşık 60 bin metrekare kilit parke döşemesi gerçekleştirdik. Ardından yapılan aydınlatma çalışmasıyla cadde ışıl ışıl bir görünüme kavuştu. Son olarak da yapılacak olan peyzaj çalışmasıyla ring yolu daha estetik görünüm kazanacak" dedi.