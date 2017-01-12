Rijeka'da Matej Mitrovic Paniği

FutbolArena Dış Haberler - Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş, stoper arayışlarını Rijeka'nın Hırvat oyuncusu Matej Mitrovic ile sonuçlandırdı.



Beşiktaş, 23 yaşındaki oyuncuyu 4,2 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katarken, Rijeka cephesinde üzüntü hakim oldu.



'EN İYİ ŞEKİLDE ÇÖZÜM BULACAĞIZ'



Rijeka Başkan yardımcısı İvan Mance transfer sonrası açıklamasında, 'Mitrovic'in Beşiktaş'a transfer olmasıyla daha fazla transfer bütçemiz oluştu. Arz ve talep meselesini düşününce ülkemizde oyuncu tutabilmek kolay olmuyor. Mitrovic'in ayrılışı sonrası en iyi şekilde çözüm bulacağız." ifadelerini kullandı.



'BOŞLUĞUNU DOLDURMAYA ÇALIŞACAĞIZ'



Transfer konusunda suskunluğunu bozan Rijeka Teknik Direktörü Kek ise "Mitrovic'in kariyerinde büyük bir takıma transfer olmasından dolayı mutluyum. Tabi ki bizim için önemli bir oyuncuydu ama tekliflerin ardından onu tutmak zordu. Kendisine başarılar diliyorum. Eminim kariyer gelişimi için faydalı bir transfer olacaktır. Biz de onun boşluğunu doldurmaya çalışacağız." diye konuştu.