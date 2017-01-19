Rigoletto Operası Yeniden İzmir'de

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), Victor Hugo'nun "Kral Eğleniyor" adlı oyunundan esinlenerek Giuseppe Verdi'nin bestelediği "Rigoletto" operasını yeniden sahneleyecek.



İZDOB'dan yapılan açıklamaya göre, üç perdeden oluşan Rigoletto operasının temsilleri 21 ve 24 Ocak ile 11 ve 14 Şubat'ta saat 20.00'de Elhamra Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.



İZDOB sanatçılarından Can El'in sahneye koyduğu eserin orkestra şefliğini Şef Zdravko Lazarov yapıyor. Costentino Petridis'in koroyu yönettiği operanın sahne tasarımı Çağda Çitkaya'ya, kostüm tasarımı Gülay Korkut'a, ışık dekoratörlüğü Oktay Kanca'ya ve koreografisi Murat Ersoyluoğlu'na ait.



Operada, esere adını veren sarayın kambur ve çirkin soytarısı Rigoletto'nun saray yaşamının bozulmuş ahlak düzeninden itinayla korumaya çalıştığı kızı Gilda'nın yaşadığı trajik aşk, baba-kız sevgisi ve aşk gibi temalar üzerinden işleniyor.



Operanın baş rollerini, Tamer Peker, Cengiz Sayın, Eylem Duru, Beril Yürekli El, Evren Işık, Hasan Alptekin, Alparslan Mater ve Teyfik Rodos oynuyor.