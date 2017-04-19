Şarkıcı ve söz yazarı Riff Cohen, 19 Nisan'da Salon İKSV'de müzikseverlerle buluşuyor.



"2012'de yayımladığı ilk albümü 'A Paris' ile bir gece ansızın Türkiye'nin en sevdiği yabancı müzisyen oldu. Şarkıları birçok defa Türkçe'ye uyarlandı. Spotify'da en çok dinlendiği ilk üç şehir İstanbul, Ankara ve İzmir, Shazam'da 100 binden fazla Türkiye'den aratıldı. Otantik kafelerin, televizyon dizilerinin, reklam filmlerinin tasdikli soundtrack'ine dönüştü. Verdiği konserlerin bilet kuyrukları sokaklara kadar taştı. Onu çok seven İstanbul izleyicisiyle hasret gidermek üzere, egzotik güzelliğiyle ve bütün neşesiyle, iki akşam üst üste Salon'da.



Sizi uçan halısına alıp Orta Doğu'dan Kuzey Afrika'ya, ordan da Avrupa'ya uçuracak bir geceye hazır olun."



*Biletinizin barkodunu KonserV aplikasyonu ile okutup puan kazanmayı unutmayın.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Salon İKSV



Mekan Adresi : Sadi Konuralp Caddesi No: 5



Başlangıç Saati : 19.04.2017 21: 30: 00



Bitiş Saati : 19.04.2017 23: 30: 00



Kategori : Riff Cohen Ft. Ravid Kahalani



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır