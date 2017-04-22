Ünlü müzisyen Riff Cohen, 22 Nisan'da Container Hall'da sahne alıyor.



Ortadoğu ve Kuzey Afrika geleneksel müzikleriyle, rock müziğini başarılı bir şekilde harmanlayarak ülkemizde de kendisine sıkı bir hayran kitlesi oluşturan Riff Cohen 22 Nisan'da Izmir Container Hall'de…



Çok genç olmasına rağmen olgun, bazen dramatik ve yer yer karanlık bir müzikal dil kullanan İsrailli müzisyen Riff Cohen; yetenek, güzellik, sadelik, tevazu ve neşenin örneği ender bulunan bir kombinasyonu olarak tanımlanabilir.??



Tel Aviv Üniversitesi'nde Müzikoloji eğitimi almış olan Cohen'in müzikal etkileşimlerinin genel olarak popüler kültüre dayandığını söyleyemesek de müzikal anlayışında Sudan, Fas, Fransa ve Amerikan müziklerinin popüler altyapısının izleri görülüyor.



Müzikal anlayışı geniş bir tarz ve tını çeşitliliği gösteren Cohen, şarkılarını İbranice, Nubia dilinde ve Fransızca seslendiriyor...



Riff Cohen'in harikulade sahne performansı ve albümü, çeşitli duyguların dışavurumu ve duygusal tecrübelerin kendi müziği içerisinde vücut bulmuş hali olarak betimlenebilir. Bu eşsiz performanslara şahit olmak için acele edin! Biletler satışta...







Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Bornova



Mekan : Container Hall



Mekan Adresi : Üniversite Caddesi No: 92



Başlangıç Saati : 22.04.2017 21: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 23: 00: 00



Kategori : Riff Cohen



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır