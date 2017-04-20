Ünlü müzisyen Riff Cohen, 20 Nisan'da Ankara If Performance Hall'da sahne alıyor.



"31 yaşında olmasına rağmen olgun, bazen dramatik ve yer yer karanlık bir müzikal dil kullanan İsrailli müzisyen Riff Cohen, yetenek, güzellik, sadelik, tevazu ve neşenin örneği ender bulunan bir kombinasyonu olarak tanımlanabilir.



Tel Aviv Üniversitesi'nde Müzikoloji eğitimi almış olan Cohen'in müzikal etkileşimleri popüler kültüre dayanmasa da müzikal anlayışını Sudan, Fas, Fransa ve Amerikan müziklerinin popüler altyapısı ile sentezlemiştir.



Cohen'in en büyük ilham kaynağı olarak Tunus'un Djerba adasında yaşayan ve okuma-yazma bilmeyen büyükannesini göstermektedir. Hala İsrail'de yaşayan Riff Cohen, 8 yaşından itibaren kendi şarkılarını besteleyip, şiir yazmaktadır. Aynı tarihlerde de şarkı söylemeye de başlamıştır. İsrail'deki hayatına bestekar, şarkı yazarı ve solist olarak devam etmektedir.



Çıkış albümünü 2012 Ağustos ayında İsrail'de yayınlayan Cohen, albümünden bir sene sonrasında yayınladığı "A Paris" adlı single çalışması ve bu single'ın video klibiyle müzikseverlerin dikkatini çekmiştir. Video, YouTube'da bir milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaşmıştır.



Prodüksoyunu da kendisine ait olan albüm 14 şarkıdan oluşmaktadır. Farklı dillerde seslendirdiği bu şarkıların dört tanesi İbranice, bir tanesi Kuzeydoğu Afrika'da Mısır ile Sudan arasındaki bölgede kullanılan yerel dil olan Nubia dilinde ve diğerleri ise Fransızcadır.



Cohen'in müzikal anlayışı geniş bir tarz ve tını çeşitliliği göstermektedir. Ritmlerinde duyulan doğuya özgü tınılar, Kuzey Afrika müzikal kültürünün kökenlerinden gelmekte ve Cohen'in sunduğu yepyeni müzikal anlayış ile tutarlılık göstermektedir.



Riff Cohen'in harikulade sahne performansı ve albümü, çeşitli duyguların dışavurumu ve duygusal tecrübelerin kendi müziği içerisinde vücut bulmuş hali olarak betimlenebilir."



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : IF Performance Hall



Mekan Adresi : Tunus Caddesi, Remzi Oğuz Arık Mahallesi



Başlangıç Saati : 20.04.2017 21: 30: 00



Bitiş Saati : 20.04.2017 23: 30: 00



Kategori : Riff Cohen



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır