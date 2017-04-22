Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan 23 Nisan Mesajı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşıyacak gücün, ulusun egemenliği olduğunu belirterek, "23 Nisan, milletin kararının üzerinde bir karar olmadığının ilanıdır. Ülkemizin yönetiminde esas olan milletimizin iradesidir" dedi.



Hisarcıklıoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin doğum günü olan 23 Nisan'ı bir kez daha büyük bir gurur ve sevinçle kutluyoruz. Atatürk ve silah arkadaşları, ülkemizin temellerini halkın egemenliği ve demokrasi harcıyla atarak, aydınlık geleceğin kapılarını açmıştır. Milletinin ferasetine, vicdanına güvenenler her zaman kazanmıştır. Zorlu Kurtuluş Savaşı döneminden bugünlere, milletimizin iradesiyle çok büyük yollar kat ettik. Gazi Mustafa Kemal, bu güzel ve anlamlı günün asıl coşkusunu da gelecekte ona sahip çıkacak olan çocuklarımıza bırakmıştır. Bu, bütün dünya çocuklarını kardeşçe kaynaştıran; daha güzel, savaşsız bir gelecek için atılan en güzel tohumdur. Bu duygu ve düşüncelerle Türk iş dünyası adına, aziz milletimizin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum." - ANKARA