Riekerink: Türkiye Büyük ve Güzel Bir Ülke

Galatasaray teknik direktörü Jan Olde Riekerink, Vodafone Arena'daki dayanışma maçı öncesi yaptığı konuşmada, "1 senedir buradayım ama burası büyük ve güzel bir ülke" dedi.

Riekerink: Türkiye Büyük ve Güzel Bir Ülke

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Vodafone Arena'da şehitlerimiz için düzenlenen Yıldızlar Karması maçı öncesi TRT Spor'a konuştu.

Riekerink, Türkiye'de yaşanan terör olayları hakkında şu açıklamaları yaptı:

"BURASI ÇOK GÜZEL BİR ÜLKE"

"Burada 1 yıldır yaşıyorum. Ancak 1 yıldır yaşamama rağmen Türkiye'nin büyük ve güzel bir ülke olduğunu söyleyebilirim. Küçük sorunların şiddetle çözülmesinden rahatsızım. Bu özel günde umarım her şey yolunda gider ve Türkiye'yi daha güzel günler bekler."

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