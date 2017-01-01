Riekerink Transfere Onay Verdi, Yönetim Teklifi Yaptı

Galatasaray, PAOK'ta forma giyen Garry Rodrigues için girişimlerini hızlandırdı.

Yunan temsilcisine menajer aracılığı ile ilk teklifini yapan sarı-kırmızılılar, Rodrigues için yanıt bekliyor. 26 yaşındaki oyuncuyu 2.5 milyon Euro'ya kadroya katmak isteyen Galatasaray yönetimi, Riekerink'in de onay verdiği oyuncu için çalışmalarına devam edecek.

Yunan basını da Galatasaray'ın Rodrigues için temaslar yaptığını sayfalarına taşırken, başarılı futbolcunun devre arası takımdan ayrılma ihtimali eleştirilere konu oldu. PAOK taraftarları Rodrigues'in satışına karşı çıkarken, bunun bir hata olacağı konuşuluyor.

Galatasaray yönetimi ise her iki kanatta ve forvette forma giyen Rodrigues'i takıma kazandırarak özellikle hücumda takıma zenginlik kazandırmak amacında.

Bu sezon PAOK formasıyla 22 maça çıkan Rodrigues 6 gol attı. NTVspor