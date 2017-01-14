Riekerink: Rodrigues Oyuna Girdi Adam Eksiltti, Bize İyi Katkı Verecek

Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda konuk olduğu Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Teknik Direktör Riekerink, maç fazlasıyla 2. sıraya tırmanmalarını sağlayan Konyaspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

"OYUNA GİRİP ADAM EKSİLTTİ"

İlk maçta asist yapan yeni transfer Garry Rodrigues hakkında da konuşan Riekerink, "Zor bir maçtı aramızda konuştuk organize bir karşı oynadık. İlk yarı çok iyi değildik devre arası bazı şeyleri değiştirip kazandık. Rodrigues bizim önemli bir oyuncu, çok hazır olmadığı için 2. yarı oyuna girdi. Oyuna girdi adam eksiltti, bize iyi katkı verecek." dedi.

Transfer açıklaması yapan Riekerink, "Transfer dönemi sona erene kadar birçok dedikodu olacaktır. Takımın mücadelesi yüksek transferde neler olacak göreceğiz." ifadelerini kullandı.