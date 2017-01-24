Riekerink'ten Takıma Övgü!

Hollandalı teknik adamın basın toplantısındaki sözleri şu şekilde:

"Kupada kendimizi böyle bir duruma düşürdük. Beraberlik de yetiyordu ama bu senaryo aklımızdan bile geçmedi. Takımım hırslı bir oyunla galip geldiği için mutluyum. Büyük maçlarda motivasyonu sağlamak daha kolaydır ama bu tür karşılaşmalarda daha zordur. Yine de Nigel'in atılmasına rağmen hırsını göstermek isteyen bir takımım vardı.

Lukas ilk günden beri inanmaya devam ettiğim bir oyuncu. Umarım kalır ama bu tarz durumlarda kişinin kendi vereceği kararlar da önemlidir. Bizim her zaman bir B planımız var. Umarım Lukas bizimle devam eder...

Sol tarafta oynayan üç önemli oyuncumuz var. Bruma, Garry ve Yasin... Kimin solda oynayacağı performansa bağlı... Yasin sağda da etkili. Kaliteli bir oyuncuysanız ki bu üç oyuncumuz da öyle; sağ kanatta da en iyi performansı gösterebilir. Sol kanatta oynamak için performanslar belirli olacaktır..."