Riekerink'ten Podolski'nin Transferi Hakkında Açıklama

FutbolArena - Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Elazığspor maçının ardından takımın performansı hakkında konuşurken, Podolski'nin transfer söylentilerine de cevap verdi.



"HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK"



"Kazandığımız için mutluyum. Organize ve iyi mücadele eden bir takıma karşı oynadık. Daha farklı bir skor da olabilirdi. İkinci yarıda pozisyonlarımız vardı. Hedefimiz gruptan çıkmak."



"BRUMA'YI DA UNUTMAMAK LAZIM"



Riekerink, Garry Rodrigues'in Konyaspor maçında sol kanatta, Elazığspor maçında sağ açıkta oynatılması sorusuna "Konya maçında gösterdiği performans ortada. Diğer tarafta Bruma'nın kalitesini de unutmamak lazım. Konya'da sol açık, burada da sağ açık kullandık. Dediğim gibi Bruma'yı da unutmamak lazım." diye yanıt verdi.



PODOLSKİ AÇIKLAMASI



"Söylentiler çıkabiliyor. Ocak'ın sonuna kadar devam ediyor. Ancak şu an sahaya bakıyoruz. Kalbini ortaya koyan ve en iyi şekilde mücadele eden Podolski var. Sakatlıktan iyi bir şekilde döndü. Beni de ilgilendiren bu zaten."



"AHMET ÇALIK'TAN ÇOK MEMNUNUM"



"Ahmet Çalık'tan memnunum. İyi oynadı. Karakterinden de memnunum. Zaten milli takım oyuncusu ve tartışılamaz Ayrıca karakter olarak da çok iyi bir futbolcu."