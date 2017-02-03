Riekerink'ten Medipol Başakşehir ve Lukas Podolski Açıklaması!

FutbolArena - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Cumartesi günü Başakşehir ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Teknik Direktör Jan Olde Riekerink karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.



Milliyet Gazetesinde yer alan habere göre yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink şu açıklamalarda bulundu;



"Çok önemli bir maç bizi bekliyor. Bu sezonun başında iki hedefimiz vardı. Biri Türkiye Kupası, diğeri ise lig şampiyonluğuydu. Avrupa'da olmadığımız için bu hedefler doğrultusunda emin adımlarla yürümek istiyoruz" dedi.



"ÖNEMLİ OLAN TAKIM İÇİ REKABET"



"Sakatlıklar bittiğinde, cezalar sona erdiğinde tüm hocalar mutlu olur. Çünkü önemli olan takım içi rekabet. Her oyuncu iyi oynamak zorunda kalır. İyi oynamadığında ise arkasında birinin olması takım için avantajdır"



"PODOLSKI'NİN SEZON SONUA KADAR KALMASINI İSTİYORUZ"



"Aramıza yeni yeni katılan arkadaşlarımız oldu. Rekabet seviyemiz zaten yüksekti, şimdi daha da yükseldi. Transfer dönemi kapandı ama Japonya ve Çin'de transfer dönemi devam ediyor. Podolski'nin bizimle kalması mutluluk verici. Benim ve yardımcılarımın da beklentisi Lukas'ın sezon sonuna kadar devam etmesi yönünde. ve bizimle kalacak diye de düşünüyorum"



"GALATASARAY TARİHİNDE ÖNEMLİ OYUNCULAR VAR"



"Tesislere gelirken her gün onun anıtını görüyoruz. Diğer taraftan Galatasaray gibi büyük bir camianın tarihinde çok önemli oyuncular yer alıyor"