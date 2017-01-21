Riekerink'ten Lukas Podolski ile Özel Görüşme

FutbolArena Özel - Galatasaray'ın Karabük'te kamp yaptığı Bağlar Saray Oteli'nde Teknik Direktör Jan Olde Riekerink ile Lukas Podolski arasında önemli bir görüşme yaşandı.



Riekerink, transferi gündemde olan oyuncusuna ihtiyacı olduğunu belirtip bu akşam ilk 11'de oynatmak istediğini söyledi ve ekledi, "Mental olarak da ilk 11'de oynamaya hazır mısın?"



Lukas Podolski de "Ben Galatasaray için görev yapmaya hazırım. Transferim nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın Galatasaray için fedakarlık yaparım. Takımımı elbette yalnız bırakmam" diyerek mental açıdan da sahaya çıkmaya hazır olduğunu belirtti.



Riekerink, bugün Karabükspor karşısında Podolski'ye kart cezalısı olan Sneijder'ın yerine forma verecek.



Galatasaray Lukas Podolski'yi satacak mı?



Geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında genç oyunculara yöneldiklerini belirten Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu, "Uzun süreli bir kadro kurma çabası içindeyiz. Geçen sene olması gereken değişim bu sene başladı. Takımı gençleştiriyoruz." diye konuşmuş ve gönderilmek istenen oyuncularla ilgili üstü kapalı bir mesaj vermişti...



Lukas Podolski'nin eşyalarını topladığının doğru olmadığını da aktaran Nazifoğlu, "Podolski bizim çok önemli bir oyuncumuz. Son olaylardan sonra ailesi Türkiye'den ayrıldı. Podolski de çok mutlu değil. Bugün onunla toplantı yaptık. Galatasaray'dan, taraftardan ve Türkiye'den memnun ama böyle bir problem var. Onu biraz zamana yaymaya çalışıyoruz." şeklinde konuşmuştu.



Galatasaray'ın Podolski'ye verdiği bu zaman Pazartesi günü son bulacak ve taraflar, Podolski'nin ayrılığı ya da takımda kalması yönünde karar vermeye çalışacaklar.



Galatasaray'ın en golcü futbolcusu Lukas Podolski



Öte yandan Almanya Milli Takım tarihinin, Gerd Müller ve Klose'den sonra en çok gol atan 3. futbolcusu olan Podolski, Galatasaray'da da transfer olduğu günden bugüne bakarsak gole en çok katkı sağlayan futbolcu konumunda. Galatasaray'da forma giydiği maçlarda toplam 25 gol atan Podolski 13 de asist yaptı ve tam 38 golün başrolünde bulundu.