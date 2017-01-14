Riekerink'ten Konyaspor Maçında Sürpriz

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Atiker Konyaspor'a konuk olacak.



Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink sakat ve cezalıların çok olduğu kadroda ilk 11'i ve yeni transferler hakkındaki kararını açıkladı.



Garry Rodigues ve Ahmet Çalık Konyaspor maçında ilk 11'de mi?



Riekerink, sarı kırmızılı kulübün ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Garry Rodrigues ve Ahmet Çalık'a yedek kulübesinde yer verildi.



Galatasaray'da kaleciler Cenk Gönen ve Eray İşcan stoperlerden Serdar Aziz ve Koray Günter dışında sağ bek Luis Cavanda kanat oyuncusu Sinan Gümüş ve Tolga Ciğerci de sakat.



Ayrıca Bruma sarı kart, Aurelien Chedjou ve Yasin Öztekin de kırmızı kart cezaları nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecekler.



Galatasaray 11'i: Muslera, Sabri, Semih, Hakan, Carole, de Jong, Selçuk, Linnes, Josue, Sneijder, Eren



Galatasaray'ın yedekleri: Batuhan Şen, Ahmet Çalık, Podolski, Rodrigues, Berk, Kerem, Birhan