Riekerink'ten Garry Rodrigues'e Büyük Övgü

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Atiker Konyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Galatasaray'da yeni transfer Garry Rodrigues'in sergilediği performans alkış topladı. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Jan Olde Riekerink de genç oyuncuya övgüler yapğdırdı.



Milliyet'in haberine göre; Teknik direktör Jan Olde Riekerink, "Bu daha başlangıç... Fiziksel olarak hazır hale geldiğinde lige damga vuracak. Bruma ile birlikte kanatlarda çok iyi ikili olacak" dedi.



Maçtan sonra uçakta yöneticilere değerlendirmede bulunan ve Rodrigues transferi nedeniyle tekrar teşekkür eden Riekerink, "15-16 gün antrenmana çıkmayan bir oyuncu 2-3 idmanla bu performansı sergiliyor. Ondan çok umutluyum. Transferinin ne derece doğru olduğunu tek devrede gösterdi.



Hücum özelliklerinin yanı sıra savunmayı düşünmesi ve yardım etmesi çok önemli. Doğru bir transfer yaptık. Böyle bir futbolcuya ihtiyacımız vardı" ifadelerini kullandı.