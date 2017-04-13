Riekerink'ten Galatasaray Itirafları

Galatasaray'ın eski Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, yönetimin televizyondaki programları izleyip takımı ona göre oynatmasını istendiğini söyledi. Sarı-kırmızılıların Hollandalı eski Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, bir televizyon programına Galatasaray ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hollanda'dan beraber çalışabileceği bir yardımcı antrenör istediğini söyleyen Riekerink, "Hep 'Tamam' dediler. Sonra konuşulmadı bile" dedi. Transfer konusunda soran olmadığını söyleyen Hollandalı çalıştırıcı, "Bana 'Finansal Fair Play kurallarından sıkıntı yaşıyoruz' dediler. Ben de olursa, 'İki oyuncunun alınmasını istiyorum' dedim. Soran olmadı. Adını ilk kez duyduğum Hollandalı bir oyuncu (Garry Rodrigues) transfer edildi. Hem de FFP varken çok büyük bir rakama. Sonra 'Bir daha takımda olmayacak' denilen iki oyuncu da geri döndü" diye konuştu.



"YÖNETİM TELEVİZYON PROGRAMLARINI İZLEYİP..."



Yönetimin televizyondaki programları izleyip, "Şöyle oynayalım, böyle oynayalım" dediklerini söyleyen Riekerink, "Bir gün Sportif direktör bana, '3'lü oynamakta yarar var' diye bir öneride bulundu. Ona espriyle 'Beni kovdurmak istiyorsun sanırım' dedim. Eldeki kadronun 3'lü oynayabileceğini düşünmek çılgınlıktı" dedi.



(İHA)