FutbolArena Özel - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Cümartesi günü karşı karşıya gelecek Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da Teknik Direktör Riekerink Emre Belözoğlun'a özel önlem alıyor.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Başakşehir ile karşılaşacak olan Galatasaray'da, Teknik Direktör Jan Olde Riekerink, Emre Belözoğlu'na kilitlendi.
EMRE BELÖZOĞLU, NİGEL DE JONG'A EMANET
Bu sezon başarılı bir futbol ortaya koyan Emre'yi, Başakşehir takımının en kilit oyuncusu olarak gören Riekerink, Emre'yi Nigel de Jong ile marke edecek.
Riekerink, Başakşehir'in pas trafiğini Emre'nin yönettiğini bu sabah oyuncularına aktarıp rahat hareket ve topla oynama alanı bırakılmaması gerektiğinin altını çizdi.
Emre Belözoğlu'nun Başakşehir performansı
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Medipol Başakşehir forması ile 1.300 dakika görev alan Emre Belözoğlu, bu süre zarfında 4 kez ağları sarsarken, 4 asistlik performans sergiledi.
Riekerink'ten Emre Belözoğlu'na Özel Önlem
FutbolArena Özel - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Cümartesi günü karşı karşıya gelecek Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da Teknik Direktör Riekerink Emre Belözoğlun'a özel önlem alıyor.
FutbolArena Özel - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Cümartesi günü karşı karşıya gelecek Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da Teknik Direktör Riekerink Emre Belözoğlun'a özel önlem alıyor.