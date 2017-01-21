Riekerink'ten Cüneyt Çakır Sözleri: 'Beni Şaşırttı'

FutbolArena - Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Karabükspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.



"DOĞRU ZAMANI BEKLEMEK LAZIM"



"Pozisyona girmek için sabırlı olmak lazım. Doğru zamanı beklemek bu tip takımlara karşı. Yaptığımız analizde konuştuğumuz bir şey vardı. Defansın arkasına atılacak topları değerlendirecektik. Zaten ilk gol de böyle geldi.



"MAÇIN KADERİNİ BAZI ANLAR BELİRLEDİ"



"Bence bu maçtan en az 1 puan almayı hak ettik. Bazı anlar maçın kaderini belirledi. Penaltı pozisyonunda bize faul çalınması gerekiyordu. Hakemin kararı beni şaşırttı."



"VERİLEN KARARLAR LEHİMİZE DEĞİLDİ"



"İkinci yarıda maçı bitirecek fırsat geçti elimize. Ancak onu gole çeviremedik. Kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Maç öncesinde konuştuğumuz her şeyi yaptık. Tempolu oynadık ve baskı kurduk fakat maçın kritik anları bizim lehimize değildi. Verilen kararlar ve maçı bitirecek pozisyonlarımız vardı. En az 1 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum."