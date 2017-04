Riekerink: "Sneijder Gelecek Sezon da Galatasaray'da Kalacak"

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Jan Olde Riekerink, Hollandalı yıldız Wesley Sneijder'in önümüzdeki sezon da Galatasaray'da kalacağını açıkladı.



Galatasaray'ın eski teknik direktörü Jan Olde Riekerink, TRT Radyo Haber'de yayınlanan Açık Tribün adlı programa katıldı ve Ahmet Fisunoğlu ile Bahri Havadır'ın sorularını yanıtladı. Galatasaray hakkında değerlendirmelerde bulunan Riekerink, Türkiye'den teklif gelmesi durumunda değerlendirebileceğini ifade etti.



Galatasaray'dan ayrıldığı dönemde Fenerbahçe'nin üzerinde olduklarını ve lider Beşiktaş'a da daha yakın olduklarını ifade eden Riekerink, "Ben takımdan ayrıldığımda Fenerbahçe'nin üzerindeydik, lider Beşiktaş'a da daha yakındık. Galatasaray'da şu oyuncu oynamalı şeklinde istekler almadım ve yönetim ile de aramız genel olarak iyi seviyedeydi, görevde kaldığım süre içerisinde kendi kararlarımı kendim aldım" dedi.



Sneijder'in kendi sistemi içerisinde kritik bir role sahip olduğunu dile getiren Riekerink, "Sneijder'i 20 yıldır tanıyorum ve aramızda çok iyi bir ilişki var. Benim sistemimde Sneijder'e ihtiyacım vardı ama kendisiyle de hiç taktik konuşmadık. Benim sistemime uyuyordu, Tudor'un sistemine uymayabilir, bu duruma saygı duymak lazım" şeklinde konuştu.



Galatasaray'daki transferler hakkında da konuşan Hollandalı teknik adam, "Luis Cavanda transferini ben istedim, ilk döneminde sakatlık geçirdi ve forma şansı bulamadı. Cavanda'yı scout olarak iyi bulduk, Belçika Milli Takımı'nda oynuyor ve bizim için iyi bir transferdi. Ahmet Çalık ve Garry Rodrigues'i de Galatasaray'ın geleceğini düşünerek transfer ettik" ifadelerini kullandı.



"Galatasaray başarıları hedefleyen bir kulüp"



Galatasaray'da Igor Tudor'un göreve getirilmesi hakkında konuşan Jan Olde Riekerink "Galatasaray'da iki kupa kazandım. Oyuncularla diyaloglarım çok iyiydi. Altyapı için geldim ama A Takım'ın başına geçtim. Yönetime bu fırsat için teşekkür ederim. Futbolda her zaman başarı olmuyor. Galatasaray başarıları hedefleyen bir kulüp. Kötü maçlarımız da oldu. Yönetim, başarı için yeni bir hoca kararı verdi, bunu doğal karşılıyorum" dedi.



"Türkiye'den teklif alırsam kabul ederim"



"Türkiye'den teklif alırsa gelir mi?" sorusunu yanıtlayan Riekerink, "Türkiye'de harika taraftarlar var. Türkiye'deki her şeye alıştım ve bu hayatı benimsedim. Eğer Türkiye'den bir teklif alırsam, kabul ederim. Böylesine futbolseverlerin içerinde olmak isterim" ifadelerini kullandı.



"Sneijder kiramı ödemedi, Galatasaray'da kalacak"



"Wesley Sneijder sezon sonu ayrılacak mı?" sorusuna cevap veren Hollandalı teknik adam, "Öncelikle Türk medyasında çıkan 'Sneijder, Riekerink kirasını ödedi' haberleri yalandır. Bu haberler beni bazen üzüyor. Umarım böyle şeyler bir daha olmaz. Sneijder'in bir yıl daha kontratı var. Galatasaray'dan ayrılmak gibi bir düşüncesi yok. Burada kalmayı önemli buluyor. Sneijder de eşi de mutlu burada. Futbol dünyasında ne olacağı belli olmaz ama Galatasaray'da şu an kalmayı düşünüyor" açıklamasını yaptı.



"Fenerbahçe teklif yaparsa o zaman düşünürüz"



"Wesley Sneijder, Fenerbahçe'ye gider mi? Fenerbahçe'den teklif alırsa Dick Advocaat'ın yerine geçer mi?" şeklindeki sorulara da yanıt veren Jan Olde Riekerink, "Bu tip sorulara Sneijder'in yanıt vermesi gerekiyor. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında rekabet var ama o rekabetin arasında ben yokum. Fenerbahçe'nin teklif yapacağını düşünmüyorum. Ancak bir gün Fenerbahçe teklif yaparsa, o zaman düşünürüz" diye konuştu.



"Sabri ve Selçuk hakkında konuşmam"



Sabri Sarıoğlu ile Selçuk İnan'ın arasının kötü olmasıyla ilgili konuşması istenen Hollandalı çalıştırıcı, "Sabri ile Selçuk için konuşmak doğru olmaz. Onlar içeride kalan şeylerdir. Oyuncularla ilgili konuşmak doğru olmayacaktır" dedi. - İSTANBUL