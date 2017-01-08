Riekerink, Sabri ve Eren, Hamzaoğlu'nun Antrenmandaki Golünü Kıskandı

Hamza Hamzaoğlu'nun idmanda attığı muhteşem golü atmayı deneyen Galatasaray hocası Riekerink, oyuncular Sabri ve Eren Derdiyok, vuruşlarında başarılı olamadı.

Riekerink, Sabri ve Eren, Hamzaoğlu'nun Antrenmandaki Golünü Kıskandı

Galatasaray'ın Antalya Belek'te sürdürdüğü kampta sezonun ikinci yarısının hazırlıkları devam ediyor. İdmandaki neşeli görüntüler ise dikkatlerden kaçmadı.

HAMZAOĞLU'NA ÖZENDİLER

Galatasaray teknik direktörü Riekerink ile oyuncular Sabri Sarıoğlu ve Eren Derdiyok, geçtiğimiz günlerde idmanda muhteşem bir gol atan Bursaspor teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun golünü denediler. Fakat 3 yıldız isim de vuruşlarında golü bulamadı.

İşte o görüntüler;


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