Riekerink, Sabri Sarıoğlu'nu İstemedi Ama...

FutbolArena Özel - Geçtiğimiz sezon sözleşmesi sona eren ve kontratı 2016-17 sezonu için 1 yıllığına uzatılan Sabri Sarıoğlu ile kontrat yapılmasını Hollandalı teknik adamın istemediği ortaya çıktı.



Jan Olde Riekerink, Sabri Sarıoğlu'nu neden istemedi?



FutbolArena'nın Galatasaray Kulübünden aldığı bilgiye göre; Riekerink, Sabri'nin defansif özelliklerinin istediği düzeyde olmadığını belirtip, ancak orta sahada alternatif bir isim olacağını belirtti.



Bu bölgede de Sabri'nin as takıma girme şansının zor olduğunu çizen Jan Olde Riekerink, Haziran ayında yönetime sunduğu raporda 'Reis' lakaplı oyuncu ile sözleşme yenilmesini istemedi.



YÖNETİM SABRİ SARIOĞLU İÇİN İNİSİYATİF KULLANDI



Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Levent Nazifoğlu, inisiyatif kullanıp Sabri Sarıoğlu'nun kontratını 1 yıllığına uzattı. Ancak Riekerink, Sabri'yi sağ bek düşünmediği için Martin Linnes'i 2016 Ocak ayında getiren yönetim üzerine Hollandalının ısrarı nedeniyle Cavanda'yı da aldı.



Ancak Riekerink'in istemediği ve sağ bek düşünmediği Sabri, Hollandalının vazgeçemediği oyuncu oldu. Sabri, sağ bekte formayı kapmasının yanı sıra bu sezon Galatasaray'da en fazla süre alan 3 oyuncudan biri oldu.



Riekerink'in bu sezon karşılaşma bazında en fazla görev verdiği 3 oyuncu, Eren Derdiyok, Bruma ve Sabri Sarıoğlu oldu. Bu durumda geçtiğimiz hafta Florya'da Galatasaray yöneticileri tarafından konuşuldu.



Galatasaray'da bu sezon en çok forma giyen oyuncular Eren Derdiyok - 25 maç



Bruma - 24 maç



Sabri Sarıoğlu - 23 maç