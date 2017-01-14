Riekerink: Podolski'yi İlk On Bire Almadım Çünkü Tempoya Hazır Değil

Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Konyaspor'a konuk oldu.

KANATLAR SNEİJDER VE LİNNES'E EMANET

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Konyaspor maçı öncesi kanatları Wesley Sneijder ve Linnes'e emanet ederken, Lukas Podolski ve yeni transfer Garry Rodrigues'i yedek kulübesinde başlattı.

"PODOLSKİ HAZIR DEĞİL"

Maç öncesi konuşan Riekerink, "Eksiklerimiz var ama Başakşehir kazandığına göre ne olursa olsun 3 puan almamız gerekiyor. Lukas Podolski maç temposuna henüz hazır olmadığı için yedek kulübesinde." ifadelerini kullandı.