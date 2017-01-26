Riekerink: Podolski'nin Kalmasından Yanayım, Giderse Transfer Yaparız

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Akhisar maçı öncesi basın toplantısında açıklamalar yaptı.

İşte Jan Olde Riekerink'in sözleri:

"ŞÜPHELER VAR"

"Şimdi Akhisar maçımız var. Kupada Başakşehir maçları var. Sakatlarımız dönecek. Şimdi yavaş yavaş durumumuz değişecek. Antrenman temposu, maç temposuyla farklı şeyler. O yüzden asıl seçimimiz o yönde olacak. Bazı arkadaşlarımızla ilgili kafamızda şüphelerimiz var. Yarın bunun son kararını vereceğiz."

"BEŞİKTAŞ'I KONUŞMAK İÇİN ERKEN"

"Beşiktaş maçıyla ilgili konuşmak için erken. İki direkt rakibimizle iç sahada oynuyoruz. Kendi sahamızda oynamak avantaj var. Beşiktaş maçına gelene kadar 3 önemli maçımız var. Maç maç düşünüp, bunlardan iyi sonuçlar almamız gerekiyor. Şu an için erken bir soru. Ligdeki duruma bakarsak, derbileri de mutlaka kazanmamız gerekiyor. Yoksa aradaki fark açılır. "

"PODOLSKİ'NİN KALMASINDAN YANAYIM"

"Transferin sonuna doğru geliyoruz. Şu ana kadar Ahmet Çalık ve Garry transferleri var. Doğru isimler ve önemli katkılar veriyorlar. Bir transfer daha Lukas Podolski ayrılırsa olacak. Lukas'tan çok memnunum. Dünya çapında üst düzey bir oyuncu. Almanya Milli Takımı ile önemli başarılar elde etti. Lukas'ın kalitesi ve oyunculuğu tartışılmaz. Benim gönlüm kalmasından yana. Oyuncunun da bireysel durumu, düşüncesi önemli. Biz hazırlıklıyız. O kalitede bir oyuncu getirmek kolay değil. Japon ve Çin pazarında transfer devam ediyor. Bir risk tabii. Giderse, biz de araştırmalarımıza istinaden bir ekleme yapabiliriz."