Riekerink Kararını Verdi

BU sezon her mevkide alternatifleri bulunan sarı-kırmızılılar en çok forvette sıkıntı yaşadı. Sezona Eren Derdiyok ve Kolbeinn Sigthorsson ile başlayan ayrıca Podolski ve Sinan Gümüş'ü de zaman zaman forvette kullanmak üzere planlarını yapan teknik heyetin planı tutmadı. Eren sezona iyi başlasa da sonra düşüşe geçti, Sigthorsson formanın yüzünü bile göremezken Sinan da hem sakatlık hem de formsuzluğu ile alternatif olamadı.







LUKAS Podolski zaman zaman takımını forvet hattında sırtlasa da Alman golcünün ayrılık ihtimali de doğunca Aslan arayışlara başladı. Takımda hem stoper hem de forvet bölgesindeki eksiklik nedeniyle yönetim arayışlarını sürdürürken Atiker Konya maçı ile birlikte artık kesinlikle forvete takviye yapılması kararı alındı.







PODOLSKI takımda kalsa bile alternatif bir oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen yönetimin hedefi rakip savunma arkasına koşu yapabilecek bir oyuncu. Eren Derdiyok'un pivot santrfor, Podolski'nin de bitirici şutları ile takıma katkı yapmasına rağmen teknik heyet daha hızlı oynayabilen, hızlı koşular yapabilen bir oyuncunun şampiyonluğun anahtarı olacağı inancında.







1 HAFTADA BİTER







BU şartlar Konya maçı ile birlikte daha da net bir şekilde ortaya çıkarken yönetim de rotasını forvet transferine çevirdi. Ara transfer döneminin sonuna kadar stoper arayışlarını ikinci plana atan idareciler artık oluşturulan listedeki forvetler için temaslarını hızlandırıp 1 hafta içinde mutlu sona ulaşmak istiyor.

Kaynak: Vatan