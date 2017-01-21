Riekerink'in Karabükspor Maçı Tercihleri

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Kardemir Karabükspor, seyircisi karşısında Galatasaray'ı ağırlayacak.



Garry Rodrigues Karabükspor maçında oynayacak mı?



Teknik adam Jan Olde Riekerink, Karabükspor maçı öncesi ilk 11'ini belirledi. Hollandalı teknik adam yeni transfer Garry Rodrigues'in yerine Yasin Öztekin'i sahaya sürmeye karar verdi.



Riekerink'in antrenman eksikliği olan Garry Rodrigues'i yine 2. yarıda kullanacağı öğrenildi. Hollandalı çalıştırıcı, Karabükspor maçına kanatlarda Yasin Öztekin ve Bruma'yı tercih etti.



Öte yandan Riekerink, sakatlığı nedeniyle bu hafta sadece 1 kez takımla çalışan ancak kadroya alınan Semih'i riske atmayıp 90 dakikaya Ahmet Çalık ile başlamayı uygun gördü. Ahmet Çalık'ın yanında Hakan Balta görev aldı.



Sağ beki Sabri Sarıoğlu'na emanet eden Riekerink, sol bekte Lionel Carole'a forma verdi. Orta sahada Nigel de Jong ve Selçuk İnan'ın önünde Lukas Podolski tercih edildi.



Galatasaray: Muslera, Sabri, Ahmet, Hakan, Carole, Selçuk, de Jong, Bruma, Yasin, Podolski, Eren



