Riekerink'in Gerisinde Kaldı!

Derbi mağlubiyeti sonrasında Galatasaray'da kazanlar iyice kaynamaya başladı. Hedefte ise Başkan Dursun Özbek ve ilk kez Teknik Direktör Igor Tudor vardı. 8 hafta önce Jan Olde Riekerink'in yerine göreve getirilen Hırvat çalıştırıcı, derbideki kadro tercihi, oyun planı ve değişiklikler nedeniyle çok eleştirildi. Jan Olde Riekerink döneminde 20 maçta 39 puan toplayan sarı-kırmızılılar, Igor Tudor'la 8 mücadelede sadece 10 puan alabildi.



Hollandalı teknik adam 1.9 puan ortalaması yakalarken, Tudor ise sadece 1.25'te kaldı. Gelelim Hırvat çalıştırıcının takımın başında çıktığı 8 haftalık periyota… Sadece 10 puan toplayabilen Hırvat hoca ile Galatasaray 8 haftalık puan durumuna bakıldığında ligde 12. sırada yer alıyor. Bu 8 haftalık puan cetvelinde Cimbom, düşme potasında bulunan Bursaspor'un sadece 3 puan önünde bulunuyor.



Göreve geldiği ilk günlerde kurulu düzeni bozarak lig devam ederken yeni bir taktik oluşturmaya çalışan Tudor, vakit kaybı yaşadı. Bruma ve Sneijder ile yıldızı barışmadı ve ikisiyle de sıkıntı yaşadı. Fenerbahçe derbisinde Bruma'yı oyundan alması üzerine ilk kez tribünlerden protesto gördü. Gölcü değişikliklerinde geç kaldığı için eleştirilen Tudor, kredisini tüketmeye başladı.



ESKİ TAKTİK TUTMADI



Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un, Fenerbahçe derbisinde uyguladığı eski taktik işe yaramadı. Riekerink döneminden itibaren uygulanan 4-2-3-1'e yönetimin telkinleri sonucunda dönüş yapan Hırvat çalıştırıcı, aradığını bulamadı. Sabri, Tolga ve Sneijder'ı da sahaya süren Tudor, yine istediği sonuçları elde edemedi. Artık oyuncuların performansı da tartışma konusu olmaya başladı.



(Sözcü)