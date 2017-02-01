Riekerink: "İlk 18'e Kimi Alacağımı Düşünmek Zorundayım'

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Jan Olde Riekerink tatlı bir zorluk yaşıyor. Hollandalı teknik adamın, sakatlıkları ve cezaları sona eren oyuncuların dönüşüyle ilk 18'e hangi oyuncuları alacağı konusunda sıkıntı yaşadığı belirtildi.



Milliyet'in haberine göre; Riekerink, "Bırakın 11'e oyuncu seçmeyi, artık 18'e kimi alıp almayacağımı dahi düşünmek zorunda kalacağım" diyerek durumu özetledi. Sinan Gümüş'ün iyileşip sahalara dönmesinden sonra Tolga Ciğerci ve Koray Günter de geçen haftadan bu yana takımla çalışmaya başladı. Son oynanan Akhisar Belediyespor maçında cezalı olan de Jong ile Ahmet Çalık da yeniden takıma döndü. Rodrigues, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Linnes, Cavanda ve Chedjou da kulübede yer aldı.



Galatasaray'ın artık 11 değil 18 sorunu olduğuna dikkat çeken yöneticiler, "Galatasaray'ın son maçtaki kadrosunda genç takımdan kimse yoktu. Bu hafta de Jong, Ahmet Çalık, Tolga ve Koray geliyor. Serdar Aziz de iki hafta sonra çalışmalara başlıyor. Bu kadronun nesi eksik" yorumunda bulundular.