Riekerink: "Hırs ve İstekten Dolayı Mutluyum"

Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink, 6-2 biten Erzincanspor maçını böyle bir sonuçla kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.



Riekerink düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Kupada kendimizi böyle bir duruma düşürdük. Beraberlik bize yetiyordu ancak bu aklımızdan bile geçmedi. Takımın bugün gösterdiği hırs ve istekten dolayı mutluyum. Büyük takımlara karşı motive olabilirsiniz ancak bu tarz maçlarda motivasyon eksikliği yaşayabilirsiniz. Nigel de Jong atıldı ancak 5 gol atan Podolski vardı sahada. 10 kişi olmanın dezavantajı vardır ancak takımım bunu yaşamadı."



Podolski'nin kalıp kalmayacağı ile ilgili olarak da konuşan Riekerink, "Podolski bizim için çok önemli bir oyuncu. Ancak futbolcuların hayatlarında verdikleri kararlara müdahale edemezsiniz. Kış dönemi transferleri bu şekilde geçebiliyor. Kendi kararına müdahale etme şansımız yok." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL