Riekerink, Garry Rodrigues ile Özel Görüştü

FutbolArena - Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Garry Rodrigues ile Teknik Direktör Jan Olde Riekerink dün kısa bir görüşme yaptı.



'SANA ÇOK GÜVENİYORUM'



Yöneticiler Mehmet Özbek ve Levent Nazifoglu'na da bu transfer için teşekkür eden Riekerink, Garry Rodrigues'e "Seni bu takımda görmeyi en çok ben istedim. Sana çok güveniyorum. Galatasaray'da çok iyi işlere imza atacağına eminim. Yönetime de teşekkür ediyorum senin transferini bitirdiği için" dedi.



Riekerink, Rodrigues'e Konyaspor maçinda ilk 11'de yer verecek



BRUMA VE YASİN CEZALI



Bruma ve Yasin'in kart cezaları nedeniyle Konyaspor maçında oynayamayacakları için ilk 11'de Garry Rodrigues yer alacak.



26 yaşındaki başarılı kanat oyuncusu, bir an önce antrenmanlara çıkıp Konyaspor maçında görev alacak.



3.5 milyon euro bonservis bedeli, 1 milyon 350 bin euro yıllık ücret karşılığında Galatasaray'a gelen Rodrigues hemen antrenmanlara başlayacak.