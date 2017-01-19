Riekerink: "Fenerbahçe-M.başakşehir Berabere Bitsin İsterim"

Riekerink: "Fenerbahçe-M.Başakşehir berabere bitsin isterim"



Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink takımının Karabükspor deplasmanı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Karabük deplasmanının en az Konya deplasmanı kadar zor geçeceğine dikkati çeken Riekerink, Fenerbahçe-M.Başakşehir maçının berabere bitmesini istediğini de söyledi.



Hollandalı teknik adamın konuşmaları şöyle:



"Geçen haftada söylemiştik 2 zor deplasman ile başlayacaktık ve hedefimiz 6 puandı. İlk hedef Konya idi ve kazandık. Şimdi Karabük yine zor bir maç. Takımım yine aynı özveriyi, çalışmayı sahada gösterecektir. Karabük takımına baktığınızda ya kazanan ya kaybeden bir takım. Hem Konya hem Karabük ligde koşu mesafelerinde en çok koşan takımlar. Bunları dikkate almamız gerek.



Sakat arkadaşlarımız var ama takıma dönmeye çok yakın durumdalar. Lukas ile ilgili dedikodular var. O'nun gidip gitmemesi çok önemli. Koray 2-3 hafta içinde aramıza dönecek, Koray geldiğinde bir stoperimiz daha olacak.



Hakemlik çok zor bir görev. Bizim teknik direktörler olarak hakemlere yardımcı olmamız gerek. Onlar ani karar vermek zorundalar. Sezon sonunda bu kararlar dengede olur. Aleyhte ve lehte kararlar bir şekilde dengeye yakındır. Bize de hiç penaltı verilmedi. Ancak biz bunu demek ki ceza alanına fazla giremiyoruz diye değerlendirip, ona göre çalışmalıyız. Bizim odaklanmamız gereken öncelikle kendi maçımız ama Fenerbahçe Başakşehir maçının iki takımda puan kaybedeceği için berabere bitmesini isterim.



Çift forvet oynamak bizim için bir obsiyon sadece. Konya maçında da bir süre çift forvet oynadık. Maça duruma göre bizim için bir obsiyon sadece.



Tolga takıma dönmeye çok yakın. Şu anda bir sakatlık olsa elimizde genç bir Birhan var. Bu bölgeye Josue'yi ekleyebiliriz. Orta solda da oynayabilir, zeki ve faydalı bir oyuncu.



Sistemlerden ziyade oynayan oyuncular sistemi etkiliyor. Çift forvet gözüküyorn misal olarak Lukas onrada oynadığında 10 numara gibi oynuyor. Lukas ve Wesley Sneijder'in oynadığı maçlarda sistemler sürekli değişiyor. "