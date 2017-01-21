Riekerink, Bruma'ya Son Taktiklerini Verdi

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Kardemir Karabükspor, seyircisi karşısında Galatasaray'ı ağırlayacak.



Teknik adam Jan Olde Riekerink, Karabükspor maçı öncesi zemini kontrol etmek için sahaya çıkarken Bruma ile dakikalarca özel olarak görüştü. Son taktiklerini veren Riekerink, Bruma'nın en etkili performansını gösterebilmesi için uğraş verdi.



Kanatlarda Bruma ve Yasin Öztekin'i tercih eden Hollandalı çalıştırıcı, yeni transfer Garry Rodrigues'i bir kez daha yedek soyundurdu. Rodrigues'in ikinci yarı oyuna gireceği öğrenilirken, Bruma ile yan yana göstereceği olası performansı Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı.