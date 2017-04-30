Rıdvan Dilmen Yine Bombaladı

Göksel Gümüşdağ'ın açıklamalarıyla ilgili konuşan Rıdvan Dilmen, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Gerçekleri söyledim diye Göksel Bey beni eleştirmiş, Eyvallah... Eğer Rıdvan Dilmen diye cümleye başlayıp, iki kez Rıdvan, Rıdvan demesini yakıştıramadım. Rıdvan Bey diyecek. Ben röportajı dinlemedim sadece okudum. O medya kuruluşu genelde beni eleştirir. Fakat benden yaşı küçük olmasına rağmen, ben her zaman Göksel Bey diye hitap ettim.



Bugün Volkan Babacan kaledeyse, ne beklerim ben. Kararı neden Salı günü açıkladılar? Çünkü Çarşamba günü kupa maçı vardı. Salı oturur bakarlar, Perşembe günü karar verilir. Adalet yoksa şampiyon olsan ne olur. Benim şahıslarla ilgili sorunum yok. Rıdvan demişse, ben de Göksel ile sorunum yok diyorum"