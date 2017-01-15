Rıdvan Dilmen ve Güntekin Onay'ın Galatasaray Tartışması

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig 17. haftasında Galatasaray'ın, Atiker Konyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ettiği maçın ardından NTV Spor'da yayınlanan %100 Futbol programında Güntekin Onay ile Rıdvan Dilmen arasında ilginç bir diyalog geçti. Galatasaray'da Garry Rodrigues ve Bruma transferlerine övgü



Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Atiker Konyaspor!u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Garry Rodrigues transferine övgüler yağdırırken, "Programa bir espriyle başlayayım. Bruma cezalıydı ama bugün oynadı işte. Galatasaray Garry Rodrigues diye bir Bruma almış." dedi. Bu sözün ardından sarı kırmızılıların scout ekibinin başarısını konuşan Rıdvan Dilmen, "Galatasaray scout ekibini ben başarılı buluyorum. Bu tarz oyuncuları iyi biliyorlar. Son döneme baktığımızda da bence başarılılar." diye konuştu.



GÜNTEKİN ONAY'DAN KARŞIT GÖRÜŞ



Rıdvan Dilmen'in, Galatasaray scout ekibinin başarısından söz etmesinin ardından programın moderatörü Güntekin Onay'dan karşıt bir görüş geldi. Bruma ve Garry Rodrigues transferlerinin başarılı olduğunu kabul eden Güntekin Onay, buna rağmen scout başarısının olmadığından söz etti.



FİYATLARI PAHALI



Güntekin Onay, "Scout başarısından söz etmek için oyuncu transferlerinde fiyatların da ekonomik olması lazım. Galatasaray, Bruma'ya 10 milyon euro verdi. Garry Rodrigues için 3.5 milyon euro ödedi. Tamam, tanınmayan ve bulunan oyuncular ama verilen paralara baktığımızda bir başarı olduğunu söylemek bana göre güç." diye konuştu.