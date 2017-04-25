Rıdvan Dilmen ve Ahmet Çakar Sert Konuştu
Rıdvan Dilmen, Başakşehir'den Yalçın Ayhan, Volkan Babacan, Ufuk Ceylan ve Emre Belözoğlu'nun, PFDK'dan aldığı cezalardan memnun kalmadı ve patladı.
Rıdvan Dilmen, Rizespor maçı sonrasında gazetecilere saldırdığı gerekçesiyle Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan'a 5 maç, Volkan Babacan'a ise 1 maç ceza verilmesi üzerine NTV Spor canlı yayınına bağlanarak isyan etti.
Rıdvan Dilmen, PFDK'yı istifaya davet ederken; "Türkiye'de 3-4 günde bir tiyatro - sinema yayına giriyor. Bir operasyon yapılmış, o operasyon sonunda dayak yiyen kardeşimiz, uçağa bindirilmiş, çay, kahve içirilmiş, bir de röportaj yaptırılmış dayak yediği adam ile, sonra güllük gülistanlık olmuş her şey, sonra da Türkiye'deki insanların akıllarıyla dalga geçilmiş. Filmin sonu burada bitiyor. Ben bu filmin hiçbir şeyini beğenmedim. 3-4 günde bir senaryo çekiliyor. Bu filmin adı, 'İnsanlarla alay etmek'. Başakşehir kararını verenler kurullar, yarın istifa etmeli" ifadelerini kullandı.
AHMET ÇAKAR: "ŞEHİR EŞKİYASI VOLKAN BABACAN SEZONU OLSUN"
Beyaz TV'de yorumculuk yapan eski hakemlerden Ahmet Çakar ise, "PFDK Volkan Babacan'a verdiği cezadan sonra benim için bitmiştir. Süper ligin adı seneye "şehir eşkiyası Volkan Babacan"sezonu olsun. PFDK üyeleri de zil takıp oynasınlar" şeklinde paylaşımda bulundu.
UFUK VE YALÇIN'A 5, VOLKAN BABACAN'A 1 MAÇ
PFDK, Medipol Başakşehirli futbolculardan Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan 5'er, Volkan Babacan da 1 maç men cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşma sonrasında basın mensubuna yönelik saldırıları nedeniyle Yalçın ve Ufuk, 5'er resmi müsabakadan men ve 13'er bin lira para cezası aldı.
Volkan Babacan'a da aynı maçtan sonra basın mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası verildi.
Kurul ayrıca, Medipol Başakşehir'in takım kaptanı Emre Belözoğlu'na da sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 50 bin lira para cezası verildiğini açıkladı.
Kaynak: Sporx.com