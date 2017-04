Rıdvan Dilmen: Tek Golü, Demba Ba Atıyorsa...

Dilmen, "Beşiktaş'ın çok yıpranmışlığı var. Atiba artık dama demiş durumda. Demba Ba tek golünü atıyorsa, yorgunluk nettir." dedi.



Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir kendi sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Başakşehir'in 3-1'lik galibiyeti ile son bulan maçı ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen değerlendirdi.



Dilmen, NTV Spor'da yayınlanan %100 Futbol programında ilk yarıya dair şunları söyledi:



"Başakşehir sistem takımı ve Abdullah Avcı doğru oyuncularla oynuyor. Adebayor ve Cengiz her gün daha iyiye gidiyor."



"Başakşehir, arkaya yaslandığında 2 net pozisyon verdi ama Volkan kurtardı. Beşiktaş'ın önde basması lazım başka şansı kalmadı."



'Başakşehir 4'ü bulmazsa...'



"Muhtemelen Aboubakar oyuna girecek. Aboubakar formuyla hocaya "Beni oynat" diyor."



"Cenk'e güven vermek için de bu kadro çıkmış olabilir. Eğer Başakşehir 4. golü bulmazsa, Beşiktaş 2 gol bulabilir."



Dilmen, karşılaşmanın ardından ise şu yorumları yaptı:



"Abdullah Avcı her gün üzerine koyuyor ama bir tek pantolonunu değiştirmiyor. Yeni bir tarz getirdi. Beşiktaş'ın çok yıpranmışlığı var. Atiba artık dama demiş durumda. Özellikle Lyon maçı Atiba'yı çok yıprattı. Demba Ba tek golünü atıyorsa, yorgunluk nettir.



Mossoro bugün çok kötü oynadı. Biraz daha isabetli oynasa bugün çok farklı bir skor ortaya çıkabilirdi."