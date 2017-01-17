Rıdvan Dilmen: 'Talisca Kazandırdı'

FutbolArena - Spor Toto Süpe rLig'in 17. haftasında Beşiktaş deplasmanda Osmanlıspor'u 2-0 devirdi ve zirve yarışında önemli bir galibiyet elde etti. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, siyah beyazlı takımda Anderson Talisca'nın attığı gole övgüler yağdırdı.



Rıdvan Dilmen'in Fotomaç Gazetesi köşe yazısı



Çok iyi bir takım Osmanlıspor benim gözümde. Önemli silahları Afrika Kupası nedeniyle yok ama Aboubakar da Kamerun'daydı.



Futbol enteresan bir oyun, belki Cenk gol atamayacaktı o olsaydı... Hem Galatasaray'ın hem Başakşehir'in kazanması Beşiktaş için bu deplasmanı daha da önemli haline getirdi. Stada geliyorsunuz, sahaya bakınca oyuncular, "Eyvah yandık" demiştir. Çok kötü bir zemindi. Osmanlı da oynayan bir takım olduğu için her iki takıma da zordu böyle saha. Böylesi bir maçı 2-0 bitirmek çok önemli. En önemli oyuncular Talisca ve Fabri oldu.



Beşiktaş ligin ciddi favorisi ama enteresandır, 17 hafta geçti, arzuladığımız ya da beklediğimiz Beşiktaş var mı dersek, geçen seneki performansla kıyaslarsak süreklilik yok. Marcelo dışında sürekli iyi oynayan oyuncu yok. Buna rağmen 38 puan yaptı. Bu takımda şahane sezon geçiriyor diyebileceğimiz 1 tane oyuncu var.



İnişli çıkışlı çok oyuncusu var. Bireysel anlamda kalitelerinin altında kalmasına rağmen bu puana ulaşıyor bu takım. Tarak kemiği kırıldı ve döndü Talisca ama yüzünü kapatıp şu vuruşu kim yaptı dersen Talisca derim. Talisca 4-4-2'nin ikinci forveti gibi oynuyor. Kolay goller değil bunlar.



Öne doğru hareketli topa sert plase vurmak kolay değildir. Top sana gelirse daha kolay vurursunuz. Hem sert vuracaksınız, hem de topu çevireceksiniz.



Maçın kırılma anı oldu o pozisyon..