Rıdvan Dilmen'in Kampanyasına Arda'dan Destek

Dilmen, A Milli Takım'ın yıldızı Arda Turan'a seslenerek, 'Sevgili Arda sen de var mısın? diye sordu. Arda'nın Dilmen'e cevabı ise gecikmedi. 'Rıdvan hocam çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım' diyen Arda, 'Burak Yılmaz sen de var mısın kardeşim' ifadelerini kullandı....