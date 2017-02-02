Rıdvan Dilmen Fatih Terim'in Lakabını Açıkladı

FutbolArena Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, beINSports'ta katıldığı Soyunma Odası programında yine Türk futbolunun efsane isimleri ve aynı zamanda BeinSports yorumcuları Rüştü Reçber ile Metin Tekin ile bir araya geldi.



RIDVAN DİLMEN FATİH TERİM'İN LAKABINI SÖYLEDİ



Futbolculuk yıllarında kendisine neden şeytan lakabının verildiği üzerine konuşan Rıdvan Dilmen, daha öncesinde Fatih Terim'in futbolculu yıllarından bahsetti.



Dilmen, futbolculuk yıllarında ön libero mevkisinde görev yapan Fatih Terim'in lakabının Samantha olduğunu söyledi ve o günleri anlattı: "Fatih Terim'in lakabı Samantha idi. Tatlı cadı demektir. Fatih hoca futbolcuyken libero oynardı. Çizgiden çok top çıkarırdı. Lakabı o yüzden verilmiştir. Benim lakabım şeytan ise oyun zekamdan dolayı koyulmuş. Hem süratim, hem oyun zekamdan dolayı verilmiş. Ancak lakabımı sevmiyorum ben." diye konuştu.



METİN TEKİN'İN KOMİK ANILARI



Eski Beşiktaşlı futbolcu Metin Tekin ise programda siyah beyazlı takımda forma giydiği ilk Galatasaray maçındaki anıyı anlattı. Siyah beyazlıların sarı fırtına lakaplı unutulmaz futbolcusu Metin Tekin, bonservisinin çıkmasının ardından Galatasaray ile Donanma Kupası sonrası yaşadığı bir anıyı anlattı.



"Beşiktaş'ta ilk maçında Galatasaray ile oynadık. Donanma Kupası maçıydı. 2-2 bitti. Maçtan sonra babamla vapura gidecektik. Trafik sıkışık. İşte bir taksici geldi, camı açtı. Kardeş Beşiktaş - Galatasaray maçı kaç kaç bitti diye sordu. O zamanlar daha tanınmıyoruz tabi fazla. 2-2 bitti dedim. Golleri kim attı diye sordu. Ben attım abi dedim. ya sana adam gibi soru sorduk dedikten sonra kızdı, bastı gitti. "