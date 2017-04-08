Rıdvan Dilmen'den Nokta Tespit!

İşte Dilmen'in Trabzonspor - Beşiktaş maçının ilk yarı değerlendirmesi:



"İki takım da iyi futbol oynuyor. Beşiktaş golü yiyene kadar çok güzel oynadı. Herkes Beşiktaş'ın 2'ye 3'e gideceğini düşündü. Bu fırsatları da buldular. Devre bitene kadar da Trabzonspor özgüvenliydi. Tam seyirci sustu derken Okay çok güzel bir gol attı. İkinci yarı ortada bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum."



"Quaresma'nın çıkışı..."



"Quaresma'nın çıkışı ile oyunun gidişatı değiştir. Oyunun yönü gızlı değişiyordu, Gökhan iyi çıkıyordu. Bozulma oldu."



Kaynak: Fanatik