Rıdvan Dilmen'den Galatasaray İddiası! 'Eğer Gelirse...'

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig 17. haftasında Galatasaray deplasmanda Atiker Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı Kırmızılı takım 51. dakikada Sabri'nin attığı golle kritik bir 3 puan aldı.



NTV Spor'da karşılaşma sonrası Atiker Konyaspor - Galatasaray maçını yorumlayan Rıdvan Dilmen, sarı kırmızılı takımla alakalı çarpıcı ifadeler kullandı.



Rıdvan Dilmen'in Atiker Konyaspor maçı sonrası yorumları şu şekilde:



"GALATASARAY HÜKMEN MAĞLUP SAYILMALIYDI."



"Galatasaray'ın hükmen mağlup sayılması gerekirdi. Garry Rodrigues diye yeni bir Bruma almışlar. Böyle oyuncuları iyi buluyorlar. Öncelikle sürpriz bir transfer Rodrigues. Zaman zaman izledik evet. Galatasaray'da genel anlamda bu tip oyuncuları yakalayan iyi bir grup, scout ekibi var. Baktım ücretine. Ucuz değil. PAOK taraftarının serzenişine baktım, üzülmüşler. Ama üzülecek bir oyuncu. Tabi dar alanda ne yapacağına bakmak lazım. Galatasaray rakip sahaya yerleştiği zaman neler yapacağını Akhisar maçında göreceğiz."



"SCOUT EKİBİ BAŞARILI"



"Galatasaray'ın çok çalışkan bir scout ekibi var. Tespit edilen iyi oyuncular oluyor. Şili'ye gidiyorlar, oraya gidiyorlar, arıyorlar, tarıyorlar. Rodrigues sürpriz transferdir. Bence Riekerink falan da çok net tanımıyordur diye düşünüyorum."



"PERFORMANS ANLAMINDA DÖRDÜNCÜ"



"İkinci yarıda iyi top oynadı. İlk yarıda çok kötü Galatasaray, ikinci yarıda Rodrigues ile hızlanan bir Galatasaray vardı. Kamuoyunda ben de dahil ibre biraz daha Beşiktaş'ta diyebiliyoruz. Galatasaray'ın pek adı geçmiyor. Bakın Galatasaray şu anda 4 takım içinde performans anlamında dördüncü takım.



"İYİ BİR FORVET"



"Galatasaray eli ayağı düzgün bir santrfor alırsa çok iddialı olur ligde. Mesela Burak Yılmaz şu gün Galatasaray'da olsaydı her şey daha farklı olabilirdi."