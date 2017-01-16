Rıdvan Dilmen'den Dick Advocaat'a Tepki

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig2in 17. haftasında Fenerbahçe sahasında Adanaspor ile 2-2 berabere kaldı. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, sarı lacivertli takımın teknik direktörü Dick Advocaat'ı eleştirdi.



Rıdvan Dilmen'in Sabah Gazetesi'ndeki köşe yazısı



İlk yarı bitti Fenerbahçe açısından, 32 puanla... Beğenmediğimiz Pereira dönemine bakarsak puanı daha yüksekti, 40'tı. 8 puan gerisinde kalmışsın.



Fenerbahçe takımı içeride 9 maç oynuyor, yarısından azını kazandı, 4 tane...



Fenerbahçe'nin hiç kredisi yok ve sürpriz denebilecek 2 puan kaybetti. Antalya, Adana, Alanya... Akdeniz bölgesinde 3 maçtan 2 puan çıkarabildin. Açıkçası ilk 7 haftadan sonra bir toparlanma sürecine girdi dedik ama bir türlü zirve hattında ilk 2'yi görmedi. Bir türlü beğenilmeyen Galatasaray'ın 4 puan gerisindesin.



TT Arena'ya gideceksin, Vodafone Arena'ya gideceksin. Haftaya da Başakşehir'le 'Olabilirim' maçına çıkacaksın.



'Ben de varım' değil ama, olabilmek için...



Antrenör Advocaat dahil kimse Adanaspor maçına konsantre olamamış.



Sayısız pozisyon bulduğunu söyleyecektir ama 2 kere geriye düştün.



10 bin civarı seyirci varmış başta.



Başakşehir'e o kadar odaklanılmış ki, taraftar dahil, bu maç unutulmuş.



Üstüne basarak yazıyorum, HA-ZIRLAN- MA-MIŞ-LAR! Advocaat maçtan önce Başakşehir maçı hazırlıklarına başlamış. Alper Potuk kaç maç üst üste oynadı bu takımda? Ateşi falan yoksa, hasta ya da sakat değilse Alper oynar.



Çok tehlikeli bir iş daha yaptı.



Aatif Antalya'daki kampa sonradan katıldı. Aatif İstanbul'da kartopu oynuyordu.



Trabzonspor kulübüyle görüşüyordu, kaç alırım diye düşünüyordu.



Planlarda yoktu yani. Niye oynatıyorsun o zaman? Alper var orada...



Neden yuhalandı Aatif, tek sebebi var: Trabzon'a gitmedin, Mehmet'i alamadık. Kulübüne problem çıkartan oyuncu profili... O da cevap verdi çünkü taraftara. Diyelim ki oynattın, hadi Alper'i de kestin, Mehmet Topal sakatlanınca Alper'i al madem. Gitti kanat oyuncusu Karavayev'i oyuna aldı. Lens'i sola çekti, Aatif'ı forvet arkasına aldı. Advocaat'ın bize alıştırdığı sistem antrenörü, takıma hakim hoca kimliğinin dışına çıktı.



Oyuncular üstünden ironiler yapamazsınız, ben hissiyatımı yazıyorum. İlk yarıdaki planının en önemli parçasını oynatmıyorsun.



Hiçbir maç çantada keklik değildir. Çok değerli 2 puan kayıp vardı.



Adanaspor da kolay lokma değilim dedi dün. Kaleci Itandje çok iyi top oynadı.