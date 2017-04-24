Rıdvan Dilmen Çok Sert Konuştu
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş-Adanaspor maçını değerlendirdi.
Ardından 28. haftada oynanan maçları değerlendiren tecrübeli futbol adamı, Başakşehir Medipol Başakşehir'in sadece Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan'ın kadro dışı bırakmasını eleştirirken oldukça sert sözler sarf etti.
Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Başakşehir'in sadece 2 oyuncuyu kadro dışı bırakmasının yetersiz olduğunu söyledi. Emre Belözoğlu ile Volkan Babacan'ın takımla yollarının ayrılması gerektiğini belirten Dilmen, "Rize'de gazeteci arkadaşımız mağdur edildi, sahip çıkmamız lazım, tamam. Ama niye sadece Yalçın'la Ufuk orada kurban edildi? Volkan Babacan'ı niye kadro dışı bırakmıyorsunuz? Mahmut'u niye kadro dışı bırakmıyorsunuz? Yalçın 30 küsür yaşında bir adam 20 yıldır oynamış, adam bir hata yapmış, cezası neyse federasyon verecek. Başakşehir ailevi duyguları çok iyi bir kulüpse o zaman hepsini kadro dışı bıraksın. Adaletsizlik yapmasınlar. Hadi Volkan Babacan'ı, Emre Belözoğlu'nu takımdan göndersenize! Gücünüz Yalçın'a ve oynamayan Ufuk'a yetiyor. TFF görüntülere rağmen Mahmut'u niye atlamış? Çünkü Başakşehir'de haftaya oynayacak stoper yok." diye konuştu..
Lig lideri Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Adanaspor'u ağırladı. Mücadeleyi Siyah Beyazlılar, 3-2 kazandı.
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, karşılaşmayı şu sözlerle değerlendirdi:
"Beşiktaş maçın net favorisi. Skorun 1-1 olmasına rağmen maçı kazanacaktır. Mental olarak çok yoruldukları için ben maçın zor olacağını düşünenlerdendim. Hoca kadroda revizyona gitmekle doğru karar aldı. Bu sıkıntıyı Beşiktaş yaşıyor ama yine de pozisyon buluyor."
"Basketbolda Fenerbahçe'de yerli oyuncu yok, Yunan oyuncu var mesela. Aynısı Adanaspor için de geçerli. Talisca kesinlikle sağ kanat oynayamıyor."
"Bunun en yakın örneği Atiba. Lyon maçının uzatmalarını kaldıramadı. Beşiktaş'ta 70. dakikada sonra ilk defa çıkmıştı. Lyon maçını oynamak çok zordu ve o mücadeleye gelene kadar zorlu maçlara çıktı Beşiktaş. Siyah Beyazlılar, genelde kadroyu bozmadan sahaya çıkan bir takım. 7 günde Beşiktaş 3 kez öne geçti ama 1 kez geriye düştü onda da turu kaybetti. "
'Adanaspor savunma yapmadı'
"Maçı izleyenler bile mental olarak olarak yorgunken sahadaki oyuncuları düşünemiyorum. Bugün şansına rotasyon yapacağı bir takım ile oynaması oldu Beşiktaş'ın. Adanaspor'un kaybedecek bir şeyi olmadığı için hiç savunma yapmadı. "
'Savunma ikilileri arasında fark var'
"Şenol Güneş'in buna rağmen çıkaracak dersleri var. Marcelo ile Atınç'ın oynaması varken bir anda Tosic ile Marcelo ikilisinin oyunlarını hatırlayalım. Anında 2 tane ofsayt pozisyonu var. Bunlar tesadüf değil. Haftaya Başaşehir'i yenerse rakiplerine ciddi bir fark atacak. Bunu sonuna kadar hak ettiler. Türkiye Ligi'nde Lyon gibi takımlar yok. Fazla rotasyon yapamaması aslında Atınç ve Mitrovic'in maç eksikliğini de gözler önüne serdi. Mitroviç'i çok sert bir dille eleştirmek şu an çok gaddarca olur. "