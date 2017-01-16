Rıdvan Dilmen: Başakşehir Schalke'nin Sağ Bekini Aldı

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen "Başakşehir, Schalke'nin sağ beki Junior Caiçara'yı 3 milyon Euro'ya aldı. Bu transfer bitti." dedi.

Rıdvan Dilmen: Başakşehir Schalke'nin Sağ Bekini Aldı

Yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Adanaspor maçı sonrası NTV Spor'da yaptığı değerlendirmeler sırasında bir de transfer açıkladı.

Dilmen, "Başakşehir, Schalke'nin sağ bekini aldı, 3 milyon Euro'ya bu transfer bitti" dedi.

Rıdvan Dilmen'in sözünü ettiği Schalke'li futbolcu Junior Caiçara, 27 yaşında ve 1.72 metre boyunda.

LUDOGORETS'TEN SONRA SCHALKE'YE GELDİ

Brezilya'da Santo Andre kulübünde futbola başlayan Caiçara daha sonra Alagoano ve Santo Andre takımlarında oynadıktan sonra 2010-11 sezonunda Avrupa'ya gidip Portekiz'de Gil Vicente takımında forma giydi. Burada bir sezon oynayıp geri dönen Caiçara, 2012-13 sezonunda Bulgar ekibi Ludogorets'e transfer oldu. 3 yıl süren Ludogorets macerasının ardından 2015-16 sezonunun başında Schalke 04'e geldi.

Junior Caiçara bu sezon 9 maçta forma giyerken, 1 gol attı, 1 asist yaptı.

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