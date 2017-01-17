Rıdvan Dilmen, Aziz Yıldırım'ın Tavsiyesini Açıkladı

FutbolArena – Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da katıldığı Futbolun Zirvesi programında gündemdeki konuları değerlendirdi.



'AZİZ YILDIRIM İLE TOST YEDİK'



Dilmen, Adanaspor maçı sonrası sert açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım ile dün görüştüğünü açıkladı. Dilmen: "Ben dün Aziz Bey ile birlikteydim. Tost yedik birlikte. Ona ne söylediğimi anlatayım. Sinirlisiniz, haklısınız ama şu anda Yıldırım Demirören Bey federasyon başkanı. Uzlaşma yoluna gidin dedim. Yıldırım Bey'e yardımcı olalım dedim. MHK Başkanı gelsin, diğer yöneticiler gelsin, insanlar konuşa konuşa anlaşır. Yeni bir federasyon başkanı için zamanın doğru olmadığını söyledim. Bu dönemde destek olmak lazım." şeklinde konuştu.



Öte yandan Rıdvan Dilmen, Yıldırım Demirören'in de kendisine yapılan eleştirileri dikkate alması gerektiğini ifade etti.