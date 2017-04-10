Rıdvan Dilmen: Advocaat'ın Tazminatı Ne Ki, Gönderin Gitsin

NTV Spor'un ünlü yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin sahasında 3­-1 kazandığı Akhisar Belediyespor maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dilmen, "Ben Fenerbahçe yönetiminin Advocaat'la devam etme kararını hayretlerle karşılıyorum. Yani bir takımın da onuru vardır. Tazminatı ne ki, gönderin gitsin" dedi.

Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

"Ben Fenerbahçe yönetiminin Advocaat'la devam etme kararını hayretlerle karşılıyorum. Oyuncuyu tersliyor, kötü konuşuyor, ona sorun, banane, yok Ukraynalı oyuncunun adı neydi diyor. Yani bir takımın da onuru vardır. Tazminatı ne ki, gönderin gitsin. Yeni gelen hocayla kaç puan kaybedersiniz ki? Advocaat da kafasında emekli olmuş, 3 oyuncu da değiştirir, 4 oyuncu da. Yok o oyuncunun adı neydi, yok bana sorma dersen böyle olmaz. Van der Wiel'i gönderecekti, şimdi Şener'in yerine 11'de oynatıyor. Wiel'i gönderemedi, şimdi oynatıyor, Ozan'ı iyice sildi. ­ Advocaat rapor vermiş. Ne raporu yani seneye yoksun sen ne raporu.

"ZATEN EMENIKE DİYE BİR OYUNCU YOK"

Tamam belki Aziz Yıldırım'la konuşurken söylemiş olabilirsin. Neyin raporu ama bu? Devre arasında göndereceğim gitsin dedin, Avrupa listesine yazmadın şimdi Aatif'ı, Wiel'i oynatıyorsun. Takımda kaleci kiralık, Lens kiralık, Sow kiralık. Zaten Emenike diye bir oyuncu yok. Tedavülden kalkmış. Zaten taraftar takımdan bıkmış.

"BUNLAR İYİ GÜNLERİMİZ"

Mehmet Ekici'yi aldı Fenerbahçe, iyi 3 tane daha oyuncu alabilirse şampiyonluk yarışında olur. Sağ tarafta iki tane oyuncun varsa bir daha oyuncu aramaktansa elinde tut. Solda da Hasan ­İsmail'i tut. Savunman iyi zaten. Ama ileride ne yapacaksın? Aykut Kocaman gelecekse zaten Sow, oğlu gibidir. Ama nasıl Sow? Fizik durumu nasıl bunların analizi yapılması lazım. ­ Şampiyonluk yarışından koptuğunuz zaman stat boş kalıyor. Eskiden çok maçlar yoktu. Ama şimdi Premier Lig, La Liga derken insanlar evde futbola doyuyor. Ülker Arena'da basketbol takımı full oynuyor. Ama takım iyi olsa bu sene de dolu tribüne oynarlardı. 4 büyükler şampiyonluktan koparlarsa 7­-8 bine oynamaya mahkumdurlar. Kongre konuşuluyor, Aziz Bey devam edecek mi, etmeyecek mi. Bizim zamanımızda antrenmanlara 7­-8 bin kişi gelirdi. Şimdi takım kötüyse maçlara gelmiyorlar. ­ Malesef bu iyi günlerimiz.

"ALMANYA 2. LİGİ'NDE TRİBÜNLER DOLU"

Seneye Fenerbahçe ­Galatasaray şampiyonluğa oynarsa hareket olur ama Anadolu'da taraftar kalmaz. Beşiktaş taraftarı maça konsantre oluyor, Beşiktaş'a gidiyor çayını kahvesini içiyor, yemeğini yiyor, eğleniyor. Önceden bakıyoruz Fenerbahçe, Galatasaray tribünlerine bakıyoruz neler varmış diyoruz. Ama şimdi nerede o taraftarlar? Ekonomistler, psikologlar, futbol adamları oturacaklar, bakacaklar, bir hesap kitap yapacaklar. Avrupa'ya bakıyorsun, Almanya 2. Ligi'nde tribünler full dolu. Belçika, Hollanda ligleri desen öyle."