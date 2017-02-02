Rıdvan Dilmen: 'Advocaat'ı Derhal Yollardım'

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor deplasmanında 4-1 mağlup olan Fenerbahçe'de maç sonunda teknik direktör Dick Advocaat'ın yaptığı açıklamalar gündem yarattı. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Hollandalı teknik adamın karşılaşma sonrası söylediği sözlere inanamadığını söyledi.



"BEN OLSAM DERHAL YOLLARIM"



TRT'de yayınlanan Futbolun Zirvesi programında konuşan Rıdvan Dilmen şunları söyledi:



"Fenerbahçe yönetimi olsam ben Advocaat'ı derhal yollarım. Kayseri maçı sornası yaptığı açıklamalar "beni yollayın" der gibiydi. 19 haftadır takımın başında olmasına rağmen, oyuncuların kalitesini yeni mi anladı? Hocanın açıklamalarından futbolcuların ne kadar etkilendiğini gözlemlemek lazım. Şampiyonluktan tam olarak koptuklarını söyleyemem. Fakat hocanın açıklamaları beni hayal kırıklığına uğrattı. İşin tuhaf yanı da, sanki takımın yeteneksiz olduğunu yönetime de kabullendirmiş. Burada Fenerbahçe başkanına iş düşüyor. 'Benim formam 35 yapmaz. Beğenmediğiniz Pereira 46 yaptı' derim ve derhal yollarım."



"HAKARET ETTİĞİ KADAR KÖTÜ DEĞİL"



"Teknik Direktörünün sporcusuna kalite anlamında hakaret ettiği kadar kötü bir takım değil. Bu konuşma nerede olur biliyor musun? İlk veya ikinci maçındır. Gidersin yönetime. Aziz Yıldırım'la bu konuşursun, takım yeteneksiz dersin. Sen 19 maçtır takımın başındasın. Sabah akşam antrenmanlarda takımla birliktesin. Şimdi mi anladın? Bu ne demek biliyor musun? Beni gönderin demektir."



DICK ADVOCAAT NE DEMİŞTİ?



"Bizim takımımız önde basmaya uygun bir takım değil. Ne taraf bekleyip, ön tarafta alan buluruz ona göre daha başarılı oluruz. Salih ve Fernandao önde basmaya çalıştılar. Merak ediyorum bunu niye yaptılar. Yarın onlara da bunu sormak durumundayım. Normalde bizim oturtmuş olduğumuz bir taktik disiplin var. Yarın onlarla konuşacağız ve onlar da düşüncelerini söylesinler."