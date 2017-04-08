Rıdvan Akar'ın Galibiyet Yorumu Kızdırdı!

Beşiktaş'ın Trabzonspor'u nefes kesen bir maç sonucu 4-3 yenmesinin ardından Beşiktaş İletişim Sorumlusu Rıdvan Akar, galibiyeti Twitter'dan kutladı.



Akar, maçın hemen ardından "Biz hakemi de faulleri de yeni statları da gömeriz..." tweetini paylaştı. Kısa sürede paylaşılan bu tweet, Trabzonspor taraftarlarını oldukça kızdırdı.



ÖZÜR MESAJI



Spor yorumcusu Erman Toroğlu da Rıdvan Akar'a oldukça sert tepki gösterdi. Sosyal medyada da Akar'a gelen tepkiler artınca Beşiktaş İletişim Sorumlusu Akar'dan ikinci bir mesaj geldi.



Rıdvan Akar, gelen tepkiler üzerine özür dilerken "Yeni stat" deyimi gerçek anlamıyla yeni açılan statlarda ilk Beşiktaş galibiyetiyle ilgiliydi. Trabzonlu kardeşlerim üzüldüyse özür dilerim.



Kaynak: Sporx.com