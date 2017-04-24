Rich World, Fuardaki İlgiden Memnun…

Başarılı bir fuar geçirdiklerini ifade eden İloğlu, "Her fuarda olduğumuz gibi bu fuarda da yeni iş birlikleri kurarak hizmet ve faaliyet ağımızı daha da genişlettik" dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. tarafından eş zamanlı olarak düzenlenen ve 30 ülkeden 52 bini aşkın kişinin ziyaret ettiği Bursa İnşaat ve Rising City Gayrimenkul Fuar'ı sona erdi. Yerli ve yabancı yatırımcının Bursa'daki ilk tercihi olan Rich World Gayrimenkul A.Ş. büyük ilgi gördüğü standında 5 markayı tanıtarak fark yarattı.

Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Rich World Gayrimenkul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz İloğlu, verimli bir fuarı geride bıraktıklarını söyledi. İloğlu, "Ülkemiz ekonomisinin öncü şehirlerinden Bursa'ya ve ekonomimizin lokomotifi inşaat sektörüne yakışır bir fuarı sonlandırdık. 30 ülkeden 52 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayan fuarda, yaptığımız sıcak satışlardan ve standımıza gösterilen ilgiden son derece mutluyuz. Her yıl bir önceki fuardan daha farklı bir konsept hazırlamaya gayret gösteriyoruz. Bu yıl da fuar boyunca Bursamızın çok değerli 5 firmasının projelerini standımızda sergiledik ve proje sahiplerimiz de gösterilen yoğun ilgiden memnun olduklarını bizlere ilettiler" şeklinde konuştu.

Bursa protokolünün ve sektörel sivil toplum kuruluşlarının da stantlarını ziyaret ettiğini belirten İloğlu, Bursa'nın fuarcılık anlamındaki gelişiminin olumlu olduğunu belirtti. İloğlu şunları söyledi: "Bursamızın tüm dinamikleri ve sektörün önemli paydaşları standımızı ziyaret edip bizlerden bilgi aldılar. Güzel geri dönüşler almaya şimdiden başladık. Bursa inşaat ve gayrimenkul sektörleri bu fuarlarla birlikte önemli manada ivme kazanacaktır. Bursa zaten son yıllarda BTSO ve TÜYAP'ın çabasıyla fuarcılık anlamında bir ivme yakaladı. Bizler yurt içi ve yurt dışında sektörel anlamda düzenlenen fuarlara katılmaya devam edeceğiz."