FutbolArena - Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma'nın sözleşmesi uzatılırken, kontratına ciddi manada iyileştirme getiriliyor.
Fanatik Gazetesinde yer alan habere göre Ricardo Quaresma'nın yıllık garanti ücreti 1.7 milyon Euro'dan, Ryan Babel'in aldığı rakam olan 2.1 milyon Euro'ya çıkarılacak.
Ricardo Quaresma, Beşiktaş ile sözleşmesini uzatacak mı?
Porto'dan iki sezon önce transfer edilirken Başkan Fikret Orman'a, "Taraftara olan borcumu mutlaka ödemek istiyorum" diyen Ricardo Quaresma, futbol kariyerini büyük olasılıkla siyah-beyazlı forma altında noktalayacak.
Ricardo Quaresma'nın Beşiktaş'ta aldığı maaş
Bu sezon 4 resmi karşılaşmada daha forma giymesi halinde sözleşmesi aynı şartlarda otomatikman uzayacak olan Ricardo Quaresma'ya yönetimden jest geliyor. Beşiktaş yönetimi tarafından kendisine sunulan 2 yıllık yeni teklifi prensipte kabul eden Ricardo Quaresma'nın yıllık garanti ücreti 1.7 milyon Euro'dan, Ryan Babel'in aldığı rakam olan 2.1 milyon Euro'ya çıkarılacak.
Portekizli yıldız, bu sezon ligde 17 maçta 1 gol, 9 asistlik performans sergiledi. Quaresma, Süper Lig'de de en yüksek asist yaptığı sezonu yaşıyor. Anderson Talisca ile Ricardo Quaresma bu sezon toplamda 17 gole doğrudan etki etti.
Beşiktaşlı Ricardo Quaresma'dan Aziz Yıldırım'a cevap
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Ocak ayı Divan Kurulu toplantısında Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a seslenerek, "Beşiktaş Başkanı beni iyi dinle. Beşiktaş'tan bize gelmek isteyen oyuncular var. Bunların başında Quaresma geliyor." sözlerine Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı instagram hesabından gönderme niteliğinde bir paylaşım yaptı.
Quaresma Beşiktaş armasını öptüğü bir fotoğrafı paylaşarak, "Bu armağı öpüyorsam sebebi, sevdiğim ve Türkiye'de forma giyeceğim tek kulübün Beşiktaş olmasındandır." ifadelerini kullandı.
Ricardo Quaresma Teklifi Kabul Etti!
FutbolArena - Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma'nın sözleşmesi uzatılırken, kontratına ciddi manada iyileştirme getiriliyor.
FutbolArena - Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma'nın sözleşmesi uzatılırken, kontratına ciddi manada iyileştirme getiriliyor.